Mit dem Erwerb des Anbieters von Fassadenbau- und Wärmedämmung-Systemen will Holcim seine Position in den Bereichen Gebäuderenovation und Energieeffizienz weiter stärken.Zug - Holcim setzt die Einkaufstour von kleineren Unternehmen fort: Der weltgrösste Baustoffkonzern übernimmt den belgischen Bauspezialisten Cantillana, der einen Umsatz von schätzungsweise 80 Millionen Euro im laufenden Jahr erzielen dürfte. Mit dem Erwerb des Anbieters von Fassadenbau- und Wärmedämmungs-Sstemen werde Holcim seine Position in den Bereichen Gebäuderenovation und Energieeffizienz...

Den vollständigen Artikel lesen ...