FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Investmentbank Stifel hat Nordex von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 20 auf 9 Euro gesenkt. Der Hersteller von Windkraftanlagen sei "vom Kurs abgetrieben", schrieb Analystin Clarice Monarcha in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie kappte ihre operativen Margenschätzungen bis 2024 deutlich und rechnet mit einem immensen Kapitalverbrauch in diesem Zeitraum angesichts schwächerer Profitabilität, höherer Restrukturierungskosten und Bewegungen beim Umlaufvermögen. Mit dem Kursrutsch im bisherigen Jahresverlauf seien zwar einige Widrigkeiten eingepreist, so Monarcah. Sie will aber an der Seitenlinie auf Besserung warten./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2022 / 18:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2022 / 18:05 / EDT

