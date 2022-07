28-Jährige macht Karriere bei globalem Fortune-500-IT-Dienstleister in Deutschland

Young Talent Excellence Programm fördert Nachwuchs

DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender globaler Fortune-500-IT-Dienstleister, hat Marie Pötter zur neuen Geschäftsführerin Analytics, Consulting Engineering im Bereich Banken Kapitalmärkte in Deutschland ernannt. Die 28-Jährige hat ihre neue Position im Mai 2022 angetreten. Pötter wird zudem als Mitglied des Leadership-Teams die Unternehmens-Strategie in DACH vorantreiben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220705005893/de/

DXC Technology (NYSE:DXC), ein führender globaler Fortune-500-IT-Dienstleister, hat Marie Pötter zur neuen Geschäftsführerin Analytics, Consulting Engineering im Bereich Banken Kapitalmärkte in Deutschland ernannt. Foto: M. John

Bereits während ihres dualen Studiums im Bereich Wirtschaftsinformatik (BSc.) und Wirtschaftswissenschaften (MSc.) arbeitete Marie Pötter als Business Consultant in Niederlassungen in Deutschland, England und den USA. Anschließend übernahm sie Verantwortung als Client Partner Manufacturing und dann als Account Executive Banking Capital Markets für die Region DACH. In dieser Rolle setzte sie das Young Talent Excellence Programm auf, das Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unter 30 auf Führungspositionen vorbereitet.

Aufstieg bei DXC Technology

"DXC hat mich während meiner berufsintegrierten Ausbildung an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart und später an der Hochschule Reutlingen sehr stark unterstützt. So konnte ich wichtiges Praxiswissen im IT-Services-Bereich mit akademischem Know-how verbinden", sagt Pötter. "DXC ist ein weltweit anerkannter Marktführer, der Kunden bei der Modernisierung und Transformation ihrer gesamten Unternehmenstechnologie unterstützt. Ich bin stolz auf den gemeinsam zurückgelegten Weg und freue mich auf meine neue Position für mich eine großartige Chance, tiefgreifende Veränderungsprozesse erfolgreich für unsere Kunden zu gestalten."

Banking der Zukunft gestalten

Im Finanzsektor stehen die Institute heute vor der Herausforderung, sich als Tech-Bank neu aufzustellen. Gleichzeitig bietet die digitale Transformation große Chancen: Sie zeigt neue Geschäftsmodelle und Zielgruppen auf und ermöglicht eine enge Kundenbindung. Auf dem Weg zum "Banking der Zukunft" begleitet DXC Technology seine Kunden end-to-end.

Den Nachwuchs früh fördern

"DXC setzt früh auf die Förderung herausragender Talente, die sich im Unternehmen weiterentwickeln und Karriere machen können", sagt Jacqueline Fechner, Geschäftsführerin DXC Technology. "Das Young Talent Excellence Programm fokussiert speziell auf die Vorbereitung junger Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unter 30 auf zukünftige Führungspositionen bei DXC. Der Werdegang von Marie Pötter steht dafür exemplarisch."

Über DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) ist ein ein führender globaler Fortune-500-IT-Dienstleister und unterstützt globale Unternehmen dabei, ihre geschäftskritischen Systeme und Abläufe zu betreiben und gleichzeitig die IT zu modernisieren sowie für Sicherheit und Skalierbarkeit in öffentlichen, privaten und hybriden Clouds zu sorgen: DXC Technology Deutschland

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220705005893/de/

Contacts:

Christina Trauntschnig

Head of Marketing and Communication DXC Technology DACH

Email: ctrauntschni@dxc.com

Tel: +436767868804