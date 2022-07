Baierbrunn (ots) -Seelisch oder körperlich, chronisch oder akut: Schmerzen zeigen sich auf vielerlei Art und Weise. Auch die Methoden, mit denen die Menschen seit jeher versuchen, sie zu bekämpfen, sind zahlreich. Packend erzählt von Schauspieler Ulrich Noethen erleben die Hörer:innen die Geschichte der Schmerzmedizin in der neuen Folge des medizinhistorischen Podcasts der Apotheken Umschau hautnah und reisen zurück bis in die Antike.Schmerzen kennen wir alle - manche mehr, manche weniger. Auch wenn sie sinnvoll sein können, weil sie beispielsweise auf Verletzungen hindeuten oder uns von der heißen Herdplatte zurückzucken lassen, sind Schmerzen dennoch vor allem eines: unangenehm. Deshalb sucht die Menschheit schon sehr lange nach Gegenmitteln. So beginnt die Geschichte der Schmerzmedizin vor mehr als 2000 Jahren. Und genau dorthin nimmt Schauspieler und Podcast-Erzähler Ulrich Noethen, begleitet von Historiker Prof. Dr. Martin Zimmermann (LMU) und Schmerzmediziner Dr. Wilfried Witte, die Hörer:innen in der neuen Folge von "Siege der Medizin" mit. Unter dem Titel "Schmerzen besiegen - und warum das nicht ungefährlich ist" lässt er die Hörer:innen teilhaben an einer Behandlung chronischer Schmerzen mit einem Sud aus Kraut und Mohn - sie können förmlich spüren, wie der Patient damals gelitten hat.Auch heilende Götter und magische Praktiken waren Methoden, um mit Schmerzen umzugehen. Zur Zeit der Französischen Revolution im 18. Jahrhundert entwickelten sich medizinische Einrichtungen, die den Schmerz nicht nur als Symptom betrachteten, sondern sein Wesen ergründen wollten. Zwei Jahrhunderte hat es gedauert, bis der Schmerz als eigenes Krankheitsbild galt.Physio-Praktiken und psychologische BetreuungDie moderne Schmerztherapie ist eine neue Herangehensweise an das Phänomen Schmerz. Sie beinhaltet Methoden der medikamentösen und operativen Behandlung - dazu kommen Physio-Praktiken und häufig psychologische Betreuung. Doch chronische Schmerzen stellen auch die moderne Medizin noch vor so manches Rätsel. Warum? Das hören Sie in der neuen Folge von "Siege der Medizin".Alle Themen und Termine der zweiten Staffel von "Siege der Medizin":Folge 9 (28.04.) Wie der Brutkasten Leben rettet/ Die Geschichte des InkubatorsFolge 10 (11.05.) Die Impfung: der größte Sieg der Medizin? Wie Vakzine erfunden wurdenFolge 11 (25.05.) Operation am schlagenden Herzen. Die Geschichte der KardiologieFolge 12 (08.06.) Wenn fremde Organe Leben retten: Die Geschichte der OrgantransplantationFolge 13 (22.06.) Die Entwicklung der ZahnmedizinFolge 14 (06.07.) Schmerzen besiegen - und warum das nicht ungefährlich ist/ Die Geschichte der SchmerzmedizinFolge 15 (20.07.) AugenheilkundeFolge 16 (03.08.) Ästhetische/ Plastische ChirurgieFolge 17 (17.08.) Grenzen der MedizinFolge 18 (31.08.) AphrodisiakaFolge 19 (14.09.) Die Geschichte des Apothekerberufs"Siege der Medizin" auf einen Blick:Der Podcast dreht sich um die größten medizinischen Errungenschaften - spannend und plastisch erzählt von Schauspieler Ulrich Noethen. Neben Expert:innen lässt Noethen die Geschichte selbst zu Wort kommen und nimmt die Hörer:innen mit auf eine Zeitreise in die jeweiligen Situationen und Orte der medizinhistorischen Meilensteine. Mit hörspielartigen Dialogen, Expertenstimmen sowie einem herausragenden Sounddesign aus Musik und reduzierten Geräuscheffekten verbindet der Podcast Informationsvermittlung mit Gänsehaut beim Zuhören und macht aus Medizingeschichte ein besonderes Hörerlebnis. Und das kommt an: Insgesamt hat der Podcast bisher über 465.000 Abrufe und mehr als 257.000 Abos erreicht (Stand: 4.07.22).Die zweite Staffel von "Siege der Medizin" kommt alle vierzehn Tage immer mittwochs von www.gesundheit-hoeren.de, dem Audio-Angebot der Apotheken Umschau."Siege der Medizin" ist bei Apple Podcasts (https://podcasts.apple.com/de/podcast/siege-der-medizin-der-medizinhistorische-podcast/id1585618787), Deezer (https://www.deezer.com/de/show/2958212), Google Podcasts (https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9zaWVnZWRlcm1lZGl6aW4ucG9kaWdlZS5pby9mZWVkL21wMw), Spotify (https://open.spotify.com/show/2H0Y5CsWjStm705n0Wg3c3) und allen weiteren bekannten Podcast-Plattformen und auf apotheken-umschau.de zu finden.Hier geht's zum "Siege der Medizin"-Trailer: https://youtu.be/0yu99u4jhAEPressekontakt:Dr. Judith PöverleinTel. 089/ 744 33-343Katharina Neff-NeudertTel. 089/ 744 33-360E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.dewww.facebook.com/wortundbildverlagOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Verlagsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52139/5266059