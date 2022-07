Die Aktie von K+S notiert am Mittwoch ein wenig leichter. Zuletzt zahlten Investoren für das Papier 19,22 Euro. Ein Kursverlust in Höhe von 59 Cent müssen derzeit die Aktionäre von K+S hinnehmen. Derzeit zahlen Käufer an der Börse für die Aktie 19,22 Euro. Gegenüber dem MDAX liegt der Anteilsschein von K+S damit im Hintertreffen.

