Die europäischen Aktienmärkte dürften höher eröffnen Das FOMC-Protokoll steht heute im Mittelpunkt des Interesses ISM-Dienstleistungsindex für Juni um 16:00 Uhr Die Futures-Märkte deuten auf eine leicht höhere Eröffnung der europäischen Sitzung hin. Die Lage auf dem Ölmarkt hat sich stabilisiert und Rohöl wird heute Morgen wenig verändert gehandelt. Am Devisenmarkt dominieren die Zuflüsse in sichere Häfen, wobei CHF und JPY am besten abschneiden. Der Wirtschaftskalender für den heutigen Tag enthält ...

