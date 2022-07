Evotec Aktie natürlich weit entfernt von den Kursen "nach Gamestop"-Short Squeeze, aber aktuell halten sich die Hamburger relativ stabil in Regionen um 23,00 EUR - seit Wochen. In Zeiten immer neuer Kurstiefs keine schlechte Basis, um mit relativer Stärke den Markt auszuperformen. Sofern man derzeit überhaupt von "Performance" reden kann. Jedenfalls bietet die Evotec SE (ISIN: DE0005664809) immer mehr "Eisen im Feuer" - der Kooperationen in einzelnen Wirkstoffgruppen - und parallel dazu erfolgten einige Zukäufe im Bereich innovativer Forschungsansätze oder wie zuletzt von Produktionsanlagen. Dazu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...