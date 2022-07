An der Börse macht die Angst vor einem Euro-Crash die Runde. Aus technischer Sicht liegt bei 1,0039 US-Dollar eine Unterstützung, sodass die Parität am Ende vielleicht sogar vermieden werden kann. Auch der Ölpreis bricht unter den steigenden Rezessionsängsten zusammen. Gleiches gilt für die Zinsen am Markt, sowie für die Inflationserwartungen. In den USA sind die Fünfjahres-Swap-Raten von einem Höchststand in diesem Jahr bei 3,59 Prozent wieder auf 2,51 Prozent gefallen. Während der eine Teil der ...

