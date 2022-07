Es gab Zeiten, da wurde die Varta-Aktie gefeiert. Anleger konnten gar nicht abwarten die begehrten Wertpapiere zu erwerben. Elektromobilität war in aller Munde und die Zukunft rosarot. Und wie das an der Börse ist, wenn die Stimmung blendend ist, dann werden hohe Preise bezahlt und danach endet die Party. Mit dem Rückfall des Aktienkurses in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...