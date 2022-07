Berlin (ots) -Immobiliengesellschaften von LBS und Sparkassen notierten 2021 einen Rekord-Anstieg der Preise für Wohnimmobilien - Knappheit besteht weiter, aber Zinswende wird Preisentwicklung 2022 dämpfenEinen solchen Preisanstieg wie im Jahr 2021 haben die Immobilienvermittler der Landesbausparkassen (LBS) und Sparkassen noch nie beobachtet: Gebrauchte Einfamilienhäuser beispielsweise verteuerten sich der jährlichen Erhebung für die LBS-Analyse "Markt für Wohnimmobilien" zufolge in den vergangenen beiden Jahren im Durchschnitt um 10 Prozent - pro Jahr. Die extremsten Preissprünge bei den Eigenheimen gab es dort, wo das Preisniveau bisher vergleichsweise niedrig war: Im Brandenburger Südwesten betrug das jährliche Plus satte 28 Prozent, im Nordosten des Landes 23 Prozent. "Diese Entwicklung ist eine Folge der Verdrängung vor allem von Familien aus der Hauptstadt in deren Umland. Wir sehen einen Speckgürtel-Effekt in Reinform", erläutert Axel Guthmann, Verbandsdirektor der Landesbausparkassen.Aber auch im ohnehin schon sehr teuren Regierungsbezirk Oberbayern kletterten die Preise für ältere Einfamilienhäuser um weitere 16 Prozent. Moderater verlief die Entwicklung zuletzt dagegen im mittleren Rheinland-Pfalz, in den bayerischen Regierungsbezirken Schwaben und Niederbayern sowie im südlichen Sachsen, wo die Preise 2020 und 2021 im Jahresdurchschnitt um weniger als 4 Prozent zugelegt haben.Nach Einschätzung der gut 560 für den "Markt für Wohnimmobilien" befragten Fachleute aus ganz Deutschland war zu Beginn des Jahres auch für 2022 keine Entspannung in Sicht. Ob Haus, Wohnung oder Bauland - die Marktkenner rechneten in allen Segmenten mit einer weiter steigenden Nachfrage. Demgegenüber hielten sie die Entwicklung des Angebots für unzureichend, lediglich neue Eigentumswohnungen kämen zahlreicher auf den Markt. Unter dem Strich entstünde ein noch stärkerer Preisdruck, als in jeder Befragung zuvor erwartet wurde.Die Auswirkungen der ZinswendeAllerdings haben sich die Rahmenbedingungen für den Erwerb von Wohneigentum seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine am 24. Februar noch einmal spürbar verschlechtert. Die wirtschaftliche Unsicherheit ist so groß wie kaum jemals zuvor; die Energiepreise explodieren und treiben die Inflationsrate vor sich her. Die Bauzinsen sind nicht zuletzt in Erwartung einer geldpolitischen Zinswende seit dem Frühjahr kräftig gestiegen."Das Interesse der Menschen an Wohneigentum ist ungebrochen", betont LBS-Verbandsdirektor Axel Guthmann. "Allerdings sind die heutigen Preise für viele Bau- und Kaufwillige durch den abrupten und schnellen Zinsanstieg immer schwerer zu finanzieren. Die Erschwinglichkeit von Wohneigentum hat gemessen am Verhältnis des nötigen Schuldendienstes zum regionalen Einkommensniveau im Verlauf des Frühjahrs bundesweit leider noch einmal abgenommen." Nach Einschätzung von Guthmann ist dies jedoch nur eine Momentaufnahme: "Der Markt für Wohnimmobilien reagiert zwar langsamer als etwa der Aktienmarkt, aber er wird sich nach und nach an die neuen Bedingungen anpassen. Wir werden sicher eine Preisberuhigung erleben."Wo ein Wille ist, ist oft auch ein WegWer von den eigenen vier Wänden träumt, ist selten bereit, diesen Wunsch dauerhaft aufzugeben und findet oftmals einen Weg ihn zu realisieren. Fast alle Immobilienvermittler gaben im Rahmen der LBS-Frühjahrsumfrage an, dass ihre Kunden bereit seien, höhere Kredite aufzunehmen. Zu den weiteren, oft genutzten Möglichkeiten gehört die Verlagerung der Suche in günstigere Regionen und das Erbringen von mehr Eigenleistung. Auch Abstriche an Wohnfläche und Ausstattung sind an der Tagesordnung.Der steigende Kapitalbedarf wird nach der Beobachtung der Experten von zwei Seiten angegangen: Sehr viele Immobilieninteressenten bessern ihr Eigenkapital durch einen Zuschuss der Eltern auf und können vorhandene Immobilien entweder verkaufen oder beleihen. Viele erhöhen aber auch ihren Fremdkapitalanteil. Guthmann: "Damit beißen die Käufer zwar in einen sauren Apfel, aus Finanzmarktperspektive ist es aber kein Grund zur Besorgnis. Die unverändert sorgfältige Bonitätsprüfung durch die Kreditinstitute bewahrt die angehenden Wohneigentümer vor Leichtsinn."Ein Auszug aus dem Preisspiegel 2022Die häufigsten Preise für gebrauchte Einfamilienhäuser in den teuersten und den günstigsten ...... Großstädten über 500.000 EinwohnerMünchen 2.200.000 EURStuttgart 1.200.000 EURFrankfurt am Main 1.150.000 EURDüsseldorf 1.050.000 EURNürnberg 900.000 EURKöln 900.000 EURHamburg 750.000 EURBerlin 680.000 EURHannover 600.000 EURDresden 540.000 EUREssen 490.000 EURDortmund 460.000 EURBremen 420.000 EURLeipzig 410.000 EUR... Großstädten mit 100.000 bis 500.000 EinwohnernWiesbaden 1.200.000 EURFreiburg/Breisgau 1.000.000 EURRegensburg 950.000 EURHeidelberg 880.000 EURErlangen 850.000 EURAugsburg 800.000 EURPotsdam 800.000 EURKarlsruhe 750.000 EURMünster 750.000 EURIngolstadt 740.000 EUR...Bottrop 340.000 EURRecklinghausen 325.000 EURSalzgitter 320.000 EURChemnitz 300.000 EURGelsenkirchen 290.000 EURHalle/Saale 290.000 EURSiegen 290.000 EURMoers 280.000 EURHamm 270.000 EURBremerhaven 250.000 EUR... Klein- und Mittelstädten mit 20.000 bis 100.000 EinwohnernGauting (BY) 1.500.000 EURStarnberg (BY) 1.400.000 EURBad Soden am Taunus (HE) 1.300.000 EURKonstanz (BY) 1.300.000 EURGarmisch-Partenkirchen (BY) 1.250.000 EURHofheim am Taunus (HE) 1.200.000 EURVaterstetten (BY) 1.200.000 EURHaar (BY) 1.100.000 EUROttobrunn (BY) 1.100.000 EURUnterhaching (BY) 1.100.000 EUR...Freiberg (SN) 150.000 EURIdar-Oberstein (RP) 150.000 EURMeiningen (TH) 150.000 EURRiesa (SN) 150.000 EURZeitz (ST) 150.000 EURBlieskastel (SL) 140.000 EURGrimma (SN) 140.000 EURZerbst/Anhalt (ST) 130.000 EURAltenburg (TH) 120.000 EUREisleben (ST) 100.000 EUR... Gemeinden im Umland der Großstädte und ausgewählten regionalen ZentrenGrünwald (BY) 1.900.000 EURGräfelfing (BY) 1.800.000 EUROberhaching (BY) 1.400.000 EURHerrsching am Ammersee (BY) 1.350.000 EURPlanegg (BY) 1.350.000 EURNeubiberg (BY) 1.250.000 EURBad Tölz (BY) 1.200.000 EURKönigstein im Taunus (HE) 1.190.000 EURHolzkirchen (BY) 1.100.000 EURKronberg im Taunus (HE) 1.000.000 EUR...Guben (BB) 155.000 EURForst (Lausitz) (BB) 150.000 EURHohe Börde (ST) 150.000 EURLichtenau (NW) 150.000 EURNohfelden (SL) 150.000 EUROebisfelde-Weferlingen (ST) 150.000 EURAnnaberg-Buchholz (SN) 130.000 EURCoswig (Anhalt) (ST) 130.000 EURMandelbachtal (SL) 130.000 EURFinsterwalde (BB) 120.000 EURSchmalkalden (TH) 120.000 EURDie LBS-FrühjahrsumfrageDie Immobilienexperten von LBS und Sparkassen werden seit 2000 jedes Frühjahr zu ihrer Einschätzung der Angebots- und Nachfragesituation auf dem Neubau- und Gebrauchtwohnungsmarkt befragt. Außerdem geben sie Auskunft über typische Preise vor Ort in jeweils mittleren bis guten Lagen. Die Erhebung für 400 Kreise und kreisfreie Städte ergibt ein umfassendes Bild der Wohnungsmarktsituation in Deutschland.Alle Ergebnisse mit interaktiven Karten sowie vielen Such- und Filterfunktionen unter: > lbs-markt-fuer-wohnimmobilien.de