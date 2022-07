Der Leitindex gewinnt gegen 09.15 Uhr 1,14 Prozent auf 10'824,42 Punkte hinzu.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt kommt es nach dem Ausverkauf am Vortag zunächst zu einer kräftigen Gegenbewegung. Gestützt wird der Markt einerseits von der späten Erholung an den Wall Street. Während der Standardwerteindex Dow Jones seine Abgaben eindämmte, schaffte es die Technologiebörse Nasdaq sogar ins Plus. Die zuletzt gesunkenen Preise für Öl und andere Rohstoffe...

Den vollständigen Artikel lesen ...