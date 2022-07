Die Angst vor einer Rezession geht um, beinahe sämtliche DAX-Werte rauschen in die Tiefe. Die BASF-Aktie (WKN: BASF11) bekommt das besonders zu spüren, denn über ihr schwebt mehr als über anderen das Damoklesschwert eines Gas-Engpasses. Das Papier ist gestern um -6,11% auf ein neues 52-Wochen-Tief bei 39,32 € abgestürzt. Müssen sich Anleger jetzt wirklich Sorgen machen? Die BASF SE mit Sitz in Ludwigshafen ist gemessen am Umsatz (2021: 79 Milliarden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...