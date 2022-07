Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Konjunktur- und Energiesorgen beeinflussen das Geschehen an den Finanzmärkten, so die Analysten der Helaba.Die Volatilität sei weiterhin hoch - vor allem am Rentenmarkt. Zuletzt seien die Renditen wieder kräftig gesunken, trotz erhöhter Inflationserwartungen und der Aussicht auf steigende Leitzinsen. Sicherheit sei gefragt. Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) sei zwar hohen Schwankungen ausgesetzt, der bis Mitte Juni etablierte Abwärtsimpuls scheine aber beendet zu sein. Die 55-Tagelinie, die heute bei 150,88 verlaufe, stehe im Test. Sollte der Sprung darüber nachhaltig gelingen, stelle das Vorwochenhoch bei 151,65 eine weitere Hürde dar. Unterstützung würden der Bereich 148,70/149,00 und der kurzfristige Aufwärtstrend bei 147,70 bieten. ...

