BYD nimmt beim Verkauf seiner E-Autos in Europa nach Norwegen das nächste Land in Angriff: In den Niederlanden hat der chinesische Hersteller die Autohandelsgruppe Louwman als nationalen Vertriebspartner ausgewählt. Das Unternehmen wird BYD-Kunden in den Niederlanden Online- und Offline-Verkäufe sowie After-Sales-Services anbieten. Im Konkreten wird Louwman eine digitale Plattform für Online-Bestellungen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...