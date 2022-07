Die Rede ist vom Angebot Kasachstans, der EU bzw. Deutschland bei der Lieferung von Öl und Gas auszuhelfen. Darauf waren wir gestern vor Redaktionsschluss im "Deutschen Unternehmer-Brief" zu sprechen gekommen. Heute zeigt sich: Per Gerichtsentscheid hat sich diese Hilfe urplötzlich in Rauch aufgelöst! Zumindest zeitweise. Denn: Kasachisches Öl wird zu 80 % über ein Terminal in der südrussischen Hafenstadt Noworossijsk exportiert. Einen eigenen Zugang zum Meer hat Kasachstan nicht. Ein Gericht in der Hafenstadt legte nun aber den Betrieb des Terminals für 30 Tage still. Grund: Eventuelle Umweltschäden…



