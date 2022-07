DJ Fraport-Chef: Kein baldiges Ende der Engpässe in Sicht

Von Stefanie Haxel

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Flughafenbetreiber Fraport rechnet nicht mit einem baldigen Ende der Engpässe und Warteschlangen am Flughafen Frankfurt wegen Personalnot bei den Bodenverkehrsdiensten. Auch weitere Flüge dürften in den Sommermonaten gestrichen werden, sagte Fraport-Chef Stefan Schulte am Dienstagabend zu Journalisten.

"Ich hätte es mir auch lieber anders gewünscht, aber wir wussten noch nicht, wie lang Omikron läuft und keiner wusste, wieviel dann wirklich geflogen wird", sagte der Fraport-Chef. "Und da ist im Moment der Bedarf sicherlich wesentlich größer, als der ein oder andere vermutet hat."

In den ersten beiden Monaten dieses Jahres habe der Flugverkehr noch bei etwa 30 Prozent des Vorkrisenniveaus gelegen. Für den Sommer habe Fraport mit 70 bis 75 Prozent gerechnet, verzeichne aktuell zum Teil aber 80 bis 85 Prozent des Niveaus von 2019. Dieser starke Anstieg habe Fraport "dann schon überrascht", so Schulte.

Einen Betrieb, der so personalintensiv sei und bei dem viele verschiedene Dienste wie Zahnräder miteinander funktionieren müssten - vom Check-In, über die Gepäckabfertigung bis zur Betankung des Flugzeugs - könne man schnell herunterfahren, aber nur schwierig wieder hochfahren, warb Schulte um Verständnis.

Zurzeit kommt es an Flughäfen deutschlandweit zu langen Warteschlangen etwa an den Check-Ins, zu Flugverspätungen und -streichungen. Zum Teil mussten ankommende Fluggäste Stunden auf ihr Gepäck warten, weil niemand Zeit hatte, das Flugzeug zu entladen. Priorisiert würden im Moment Abflüge sowie Zubringerflüge, deren Passagiere in Frankfurt hauptsächlich umsteigen, sagte Schulte.

"Das Problem wird nach vorne, obwohl wir weiter einstellen, nicht kleiner werden, das sage ich jetzt sehr offen", sagte der CEO. "Ich vermute mal, dass es die nächsten zwei, drei Monate auf diesem Niveau bleibt, dass wir sogar weitere Flüge sehen werden, die herausgenommen werden."

Dass bei den Bodenverkehrsdiensten Mitarbeiter fehlen, liege nicht primär am Stellenabbau des Konzerns nach Beginn der Pandemie, so Schulte. Zum Teil seien befristete Verträge ausgelaufen, weil es keine Beschäftigung mehr gab, und zum Teil hätten sich die meist niedrig qualifizierten Mitarbeiter aber auch nach anderen Tätigkeiten umgeschaut, weil sie finanziell auf die Zulagen für Wochenend- oder Nachtschichten angewiesen gewesen seien. Fraport habe zwar das Kurzarbeitergeld aufgestockt, doch ohne die Zulagen habe das Einkommen dieser Mitarbeiter weit unter dem gelegen, was diese vorher verdient hätten.

Wegen der hohen Fluktuation hatte der Flughafenbetreiber bereits im Spätsommer vergangenen Jahres begonnen, in dem Bereich wieder einzustellen. Der Arbeitsmarkt sei aktuell aber schwieriger als erwartet. Bis Ende 2021 wurden rund 550 operative Mitarbeiter neu eingestellt und das Ziel von 1.000 Neueinstellungen 2022 bei der Tochter FraGround werde demnächst erreicht, so Schulte. Um für neue Mitarbeiter attraktiv zu sein, hat Fraport eine Willkommensprämie von 2.000 Euro ausgelobt und das Gehalt im jüngsten Tarifabschluss bei den Bodenverkehrsdiensten um 14 Prozent erhöht.

Der Frankfurter Konzern hofft zudem auf die Bundespolitik, die angekündigt hat, die befristete Anstellung von ausländischen Hilfskräften an deutschen Flughäfen zu ermöglichen.

Derweil springen Mitarbeiter aus dem administrativen Bereich bei den Bodendiensten ein. Mehr als 150 Mitarbeiter folgten einem entsprechenden Aufruf des Konzerns und leisten etwa am Wochenende freiwillige Mehrarbeit am Gepäckband oder auf dem Vorfeld - auch die Vorstände der Fraport AG.

Mit Blick auf den dritten Terminal am Frankfurter Flughafen, den der Konzern trotz des Einbruchs im Luftreiseverkehr während der Pandemie weitergebaut hat, bekräftigte Schulte, dass der Bau im Zeitplan liege. Der Eröffnungstermin des Terminal 3 ist für 2026 geplant.

