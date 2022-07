Hamburg (ots) -Während die Pandemie für viele Unternehmer gravierende Konsequenzen mit sich brachte und das Leben finanziell gerade auch Vierbeiner-Freunde vor Herausforderungen stellte, gründete der Unternehmer Maximilian Gaar MyPetClub und verändert damit den digitalen Einkauf von Haustierprodukten.Gerade Hundebesitzer kennen das Problem mit steigenden Preisen. Im Rahmen der Pandemie waren zahlreiche Menschen davon begeistert, sich selbst einen Hund anzueignen. Die aktuelle Situation führt tragischerweise zu gegenteiligen Reaktionen. Viele sind mit den Kosten überfordert und überlegen sich in diesem Zuge auch ihren liebsten Vierbeiner abzugeben, bevor sie selbst in existenzielle Krisen schlittern. Dem wirkt MyPetClub entgegen.Der erste Shopping Club für HaustiereMit MyPetClub setzte Maximilian Gaar auf ein einzigartiges Shopping-Konzept für den deutschen Markt. "Uns war es ein Anliegen Produkte möglichst günstig anbieten zu können, um Haustierbesitzer zu entlasten und die Community zusammenzubringen.Gleichzeitig wollen wir auch mit den Ernährungsweisen ein Zeichen setzen." Bei MyPetClub findet sich nämlich für jedes Vierbeiner-Bedürfnis eine passende, individuelle Futtermöglichkeit. "Neben herkömmlichen Qualitätsprodukten haben wir auch vegetarisch /vegane & Insektenfutter im Angebot, bzw. sehen die Ernährung ganzheitlich als wichtigen Prozess im Leben eines Hundes", ergänzt der zertifizierte Hundeernährungsberater Maximilian Gaar.Von SEO zu CEODer in Lychen wohnhafte Maximilian Gaar war bis 2022 in verschiedenen Stationen des Marketings beschäftigt und unterstützte als SEO-Experte international Unternehmen. Mit MyPetClub gründete er sein erstes eigenes Unternehmen und erfüllte sich dabei einen großen Traum. "Ich habe für mich festgestellt, dass es unfassbar schwierig ist, wirklich preiswerte und zugleich hochwertige Produkte für den hauseigenen Vierbeiner zu finden. Als Ehemann, Vater und zweifachen Hundepapa ist mir die Gesundheit meines Umfelds wichtig.Deswegen lag es nahe selbst eine Plattform zu gründen, die eine Community von Hund- Mensch Gespannen zusammenbringt. Jeder Einzelne bei uns will das Beste für die vier Pfoten zuhause.Zahlreiche Vorteile für Club-MemberIm ersten Shopping-Club für Haustiere profitieren Member von zahlreichen Benefits. Wer als Community-Mitglied dem eigenen Liebling etwas Gutes tun möchte, der soll auch die Vorteile genießen dürfen.Die Mitgliedschaft selbst kostet 9,99EUR und schaltet Zugang zu allen Produkten frei (Es gibt jedoch auch eine kostenlose Testmitgliedschaft, beschränkt auf den Kauf eines Produktes). Speziell für Mitglieder ist dabei, dass die Produkte zum Großhandelspreis eingekauft werden können, was das Pricing wesentlich lockerer macht. Mit dem Beitrag teilt man sich also die normalerweise anfallende Gewinnmarge auf jedes einzelne Produkt und somit kommt man selbst wesentlich günstiger weg.Gerade Hundeliebhaber haben meist das Problem, dass die Kosten ihrer Vierbeiner das eigene Budget sprengen können. Dem arbeitet MyPetClub entgegen. Die bestellten Wunschprodukte kommen in maximal 48 Stunden am Ziel an.Durch die hohe Bestellrate und die bereits-bestehenden Partnerschaften lassen sich seitens MyPetClub günstige Preise mit hoher Qualität kombinieren.Gesundheit bei Tieren muss verstanden werdenBereits seit 2017 setzt sich Gründer Maximilian Gaar mit den Auswirkungen von Ernährung bei Hunden auseinander. "Die Nährstoffverwertung zwischen Hund und Mensch ist gänzlich anders. Deswegen müssen wir bei unseren Hunden auf andere Schwerpunkte setzen. Sein Wissen teilt der Jungunternehmer unter Anderem in seinem kostenfrei-erhältlichen Magazin auf MyPetClub mit der Community.Mehr Infos zu MyPetClub:https://www.mypetclub.dePressekontakt:Maximilian GaarTelefon: 015172454440E-Mail: info@mypetclub.dehttps://www.mypetclub.deOriginal-Content von: mypetclub.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164203/5266194