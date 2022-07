Bisher steht vor allem das Flaggschiffprojekt Pilar im Fokus von Tocvan Ventures. Nun aber punktet das Projekt Picacho mit einer vielversprechenden Mineralisierung an der Oberfläche. Neben Gold finden sich hier zudem Silber, Blei und Zink - direkt an der Oberfläche.

Tocvan Ventures: Picacho-Projekt liefert mehr als Gold

Vom Flaggschiffprojekt Pilar liefert Tocvan Ventures (0,86 CAD | 0,65 Euro; CA88900N1050) regelmäßig gute Ergebnisse mit hohen Gold- und Silbergehalten ab. Nicht im Fokus der Öffentlichkeit stand bisher das ebenfalls in der mexikanischen Provinz Sonora beheimatete Picacho-Projekt. Doch auch hier tut sich etwas. Bereits fünf Mineralisierungszonen hat man dort identifziert. Nun kommt mit dem Gebiet "Murcielago" eine besonders vielversprechendes Zone hinzu. Denn das erste Gesteinsprobenprogramm zeigt Erfolge. Die Mineralisierung zieht sich demnach über sehr ordentliche 450 Meter Länge an der Oberfläche. Hinzu kommt eine in der Länge niedriggradige Mineralisierung, die sich mit höhergradigen ...

