Köln (ots) -- In Dänemark hat ein Kind im Ford Mustang Mach-E das Licht der Welt erblickt. Es handelt sich um die erste Geburt, die in einem Elektrofahrzeug von Ford stattgefunden hat- Ford betrachtet Kunden als Mitglieder einer großen automobilen Familie, in diesem speziellen Fall könnte die Sichtweise nicht richtiger seinFord freut sich bestätigen zu können, dass weltweit zum ersten Mal ein Baby in einem der Elektrofahrzeuge des Unternehmens geboren wurde. Mutter und Kind sind wohlauf. Ort des Geschehens: Ein gewöhnlicher Straßenrand in Dänemark.Als die Wehen der schwangeren Christine Vigsted begannen, dachten sie und ihr Ehemann Jens, dass noch genügend Zeit bleiben würde, um in die Geburtsklinik zu kommen. Immerhin waren vor der Niederkunft ihres ersten Sohnes Thomas mehrstündige Wehen vorausgegangen. Obwohl Jens scheinbar rechtzeitig seinen vollelektrischen Ford Mustang Mach-E in Bewegung setzte, um Christine ins Krankenhaus zu bringen, kam es schon wenige Minuten nach Fahrtantritt zum Blasensprung. Jens hielt am Straßenrand an und konnte - mit telefonischer Hilfe der Hebamme - das zweite Baby des Paares zur Welt bringen, welches in Kürze auf den Namen David getauft wird."Die eigentliche Geburt im Auto verlief überraschend problemlos", sagte Christine aus Ringsted, Dänemark. "Wäre es unser erstes Kind gewesen, hätten wir wahrscheinlich viel aufgeregter gehandelt und alles anders gemacht. Aber so war es tatsächlich eine schöne Erfahrung"."Wir unternehmen extreme Anstrengungen, um unsere Fahrzeuge zu testen und auf jede Eventualität vorzubereiten, aber ehrlich gesagt, zählt die Geburt auf dem Beifahrersitz nicht zu unseren üblichen Testszenarien", sagte Jim Farley, Präsident und CEO von Ford. "Wir betrachten unsere Kunden gerne als Mitglieder der Ford-Familie und in diesem Fall könnte das nicht zutreffender sein".Verbrauchswerte des Ford Mach-E (kombiniert): Stromverbrauch: 19,5-16,5 kWh/100 km; CO2- Emissionen im Fahrbetrieb: 0 g/km** Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), einem neuen, realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 hat das WLTP den Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ), das bisherige Prüfverfahren, ersetzt. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Die angegebenen Werte dieses Fahrzeugtyps wurden anhand des neuen WLTP-Testzyklus ermittelt. Bitte beachten Sie, dass für CO2-Ausstoß-basierte Steuern oder Abgaben seit dem 1. September 2018 die nach WLTP ermittelten Werte als Berechnungsgrundlage herangezogen werden.Hinweis zu Kraftstoffverbrauch, Stromverbrauch und CO2-Emissionen:Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei http://www.dat.de/ unentgeltlich erhältlich ist. Für weitere Informationen siehe Pkw-EnVKV-Verordnung.Pressekontakt:Justine SchreiberFord-Werke GmbH0221/90-17510jschrei5@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6955/5266233