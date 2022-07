ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Glencore im Zuge eines Analystenwechsels von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 550 auf 560 Pence angehoben. Die starken Liquiditätszuflüsse des Rohstoffkonzerns seien zu attraktiv, um sie zu ignorieren, begründete die neu zuständige Analystin Danielle Chigumira ihr Anlagevotum in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2022 / 20:29 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

