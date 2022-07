Mit dem Hochlauf der E-Mobilität rückt der Aufbau von Ladeinfrastruktur in Immobilien immer stärker in den Fokus. Rechtsanwalt Tino Beuthan von CMS Hasche Sigle liefert Erklärungen zu den gesetzlichen Rahmenbedingungen. In seinem Vortrag erläutert er die einzelnen Aspekte der im vergangenen Jahr in Kraft getretenen Reform des Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz (GEIG) und benennt Studien, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...