Eigentlich galt Rheinmetall bis zuletzt als einer der wenigen Profiteure der aktuellen Krisen, welche nicht nur die Anleger plagen. Durch den russischen Angriffskrieg hat das Thema Rüsung in Europa und anderswo schlagartig an Bedeutung gewonnen und die Auftragsbücher sind zum Bersten gefüllt.Ob es nun bei Rheimetall (DE0007030009) in diesem Stil weitergeht oder nicht, darüber scheinen die Meinungen auseinanderzugehen. Goldman Sachs sprach in einer kürzlich veröffentlichen Analyse davon, dass die Aussichten gerade im Rüstungssektor weiterhin gut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...