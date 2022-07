Bremen (ots) -Für Gastgeber Giovanni di Lorenzo wird (fast) ein Albtraum wahr. Einen weiteren gesteht er im Gespräch mit Wolfgang und Caroline Bosbach. Darüber hinaus geht die traditionsreiche Radio Bremen-Talkshow am Freitag, 8. Juli 2022, ab 22 Uhr im NDR/Radio Bremen-Fernsehen mit weiteren Gästen wie Claus Kleber, Bärbel Schäfer und Joe Bausch sowie einer positiven Quotenbilanz in die Sommerpause.Seit September 2010 ist Judith Rakers gemeinsam mit Giovanni di Lorenzo Gastgeberin von 3nach9. Nun wurde die Moderatorin und TV-Journalistin positiv auf das Corona-Virus getestet. Di Lorenzo, der die dienstälteste Talkshow im deutschen Fernsehen seit 1989 moderiert, führt an diesem Freitag daher erstmals in 33 Jahren allein durch das Format."Das tut mir wahnsinnig leid für sie, und für mich ein bisschen auch, weil ich jetzt versuchen musste, mir das, was Judith sich in Wochen erarbeitet hat, in anderthalb Stunden reinzuziehen", so di Lorenzo, der vom Testergebnis seiner Co-Moderatorin nur wenige Stunden vor Beginn der Sendung erfahren hat. "Ich konnte mich natürlich nicht so toll vorbereiten, wie Judith das immer tut. Jedenfalls nicht auf die Gäste, die sie übernommen hätte."Im Gespräch mit dem langjährigen CDU-Abgeordneten Wolfgang Bosbach und dessen Tochter, der Wirtschaftskommunikations-Spezialistin Caroline Bosbach, gesteht di Lorenzo: "Ich habe regelmäßig zwei Albträume. Der eine ist: Die Sendung geht los, und ich bin nicht vorbereitet. Insofern kommen wir dem heute Abend schon sehr nahe." Und mit Blick auf Caroline Bosbachs Teilnahme an der Show "Let's Dance" ergänzt er: "Der zweite Albtraum ist: Ich werde aufgefordert zu tanzen. Ich finde das entsetzlich und furchtbar. Deshalb habe ich großen Respekt davor." Er gehöre leider nicht mehr der Generation an, die das Tanzen noch zwangsläufig in der Tanzschule gelernt habe.Weitere Gäste der letzten Ausgabe vor der diesjährigen "3nach9"-Sommerpause sind der Journalist und Moderator Claus Kleber, die Moderatorin Bärbel Schäfer, der Arzt und Schauspieler Joe Bausch, der Biologe und Gartenexperte Ulf Soltau sowie die leidenschaftlichen Segler Sigrid und Dieter Markworth. Die Sendung wird an diesem Freitag, den 8. Juli ab 22:00 Uhr im NDR/Radio Bremen Fernsehen ausgestrahlt.3nach9 ist seit mittlerweile fast 48 Jahren ununterbrochen im TV zu sehen. Auch im ersten Halbjahr 2022 war der Radio Bremen-Klassiker sehr erfolgreich. Im NDR-Sendegebiet kam er auf eine durchschnittliche Einschaltquote von 11,6 Prozent.Web-Video unter https://youtu.be/npOtZkhT8pUCaroline und Wolfgang BosbachEr war 23 Jahre Mitglied des Deutschen Bundestags und ist noch immer ein gefragter Politik-Kommentator. Seine Begeisterungsfähigkeit für politisches Zeitgeschehen hat der dreifache Familienvater an seine älteste Tochter Caroline weitergegeben: Als Bundesvorsitzende des Jungen Wirtschaftsrats der CDU nennt die Wirtschaftskommunikations-Spezialistin immer mehr das politische Parkett ihr Zuhause. Jedoch fühlte sie sich in diesem Jahr auch auf dem Tanzparkett von "Let's Dance" äußerst wohl. Wie viel Talent in diesem Fall vom beliebten Vater kommt, der gerade seinen 70. Geburtstag feierte, und wie es für beide war, für kurze Zeit wieder in einer gemeinsamen WG zu wohnen, erzählen sie bei 3nach9.Claus KleberAm 30. Dezember des vergangenen Jahres verabschiedete er sich mit den Worten "Good night and good luck" nach fast 20 Jahren von seinem "heute journal"-Publikum - Claus Kleber. Mit journalistischer Weitsicht sprach er in seiner letzten, von ihm moderierten Nachrichtensendung auch von der Sorge um das demokratische Geflecht der Welt. Dass der mit Preisen ausgezeichnete Moderator, der auch als Studioleiter für die ARD aus Washington und London berichtete, nach 2.977 Nachrichten-Sendungen dem Medium Fernsehen nicht gänzlich den Rücken kehrt, war zu erhoffen. Im Juli meldet sich der gelernte Jurist mit einem Dokumentarfilm über die Visionen des Silicon Valley - einem der weltweit wirtschaftlich bedeutendsten Standorte der IT- und Hightech-Industrie - zurück.Bärbel SchäferIn Großbritannien gibt es ein Ministerium für Einsamkeit, in den Niederlanden so genannte "Plauderkassen" im Supermarkt. Der Bedarf wäre auch in Deutschland da, weiß die Moderatorin und Autorin Bärbel Schäfer, denn "allein in unserem Land sagen acht Millionen Menschen oft oder sehr oft, dass sie sich einsam fühlen". Dieser Tatsache ging die gebürtige Bremerin auf den Grund und begab sich auf Spurensuche. Warum immer mehr jüngere Menschen von Einsamkeit betroffen sind, was sie als Probandin einer Einsamkeits-Studie der Ruhr-Universität Bochum erlebte und wann die zweifache Mutter selbst einsam ist, berichtet Bärbel Schäfer in der Juli-Ausgabe von 3nach9.Joe BauschSilbernes Jubiläum! Im Kölner "Tatort" spielt er seit 25 Jahren die Rolle des Rechtsmediziner Dr. Joseph Roth: der Schauspieler Joe Bausch. Sein Schauspiel-Debüt feierte der gebürtige Westerwälder allerdings schon Jahre vorher neben Götz George in dem Kino-"Tatort: Zahn um Zahn". In seinem anderen Berufsleben war Joe Bausch mehr als dreißig Jahre als Arzt der Justizvollzugsanstalt Werl tätig, trug zuletzt die Amtsbezeichnung Leitender Medizinaldirektor. Der Mann mit der markanten Stimme hatte folglich immer wieder mit verurteilten Schwerstkriminellen zu tun. Bei 3nach9 geht er anhand von realen Beispielen der Frage nach, wie Gewalttaten entstehen können.Ulf SoltauSommerzeit ist Gartenzeit. Barfüßig am Morgen durch das feuchte Gras streifen, die Blütenpracht bestaunen und den Tomaten beim Wachsen zusehen - das alles gibt es in vielen Gärten heutzutage nicht mehr. Die Natur muss der Bequemlichkeit weichen. Statt Rasen bieten deutsche Gärten heutzutage gern Schottergartenkunst. "Schotteranbieter haben eine Umsatzsteigerung von 20 Prozent jährlich", weiß der Biologe Ulf Soltau und prangert mit seiner Facebook-Seite "Gärten des Grauens" die Verödung der deutschen Vorgärten an. Welche Schäden Schottergärten der Natur tatsächlich zufügen und welche optischen Gartenbeispiele ihn immer wieder überraschen, berichtet der Botaniker bei 3nach9.Sigrid und Dieter MarkworthVor exakt 50 Jahren erfüllten sich die Kieler Sigrid und Dieter Markworth einen großen Traum. Sie liehen sich 2.000 DM Startkapital, tauschten ihre Beamtenjobs gegen ein Boot ein und umsegelten die Welt. In ihrem selbstgebauten Gefährt und ohne moderne Technik erlebte das Paar unverwechselbare Momente, setze sogar nach der Geburt der Tochter Moana die Reise zu dritt fort. Nach ihrer Rückkehr berichteten beide 1978 exklusiv bei 3nach9 von einer Welt, die damals für viele noch unerreichbar schien. Wie sie heute zu ihrem damaligen Abenteuer stehen - und ob sie alles genau so wieder machen würden? 