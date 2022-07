Workiva, ein Anbieter von Softwarelösungen für die Finanzberichterstattung, befragte für eine Studie ESG-Fachleute in 1.300 Unternehmen. Die Studie von Workiva zeigt unter anderem auf: - Zwei Drittel der Entscheidungsträger in Deutschland sind der Meinung, dass ihr Unternehmen nicht ausreichend darauf vorbereitet sei, seine ESG-Ziele zu erreichen und die gesetzlichen Anforderungen an die Berichterstattung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...