Freiburg im Breisgau (ots) -Sven Lang und sein Team von der Lang Consulting GmbH unterstützen Onlineshop-Betreiber dabei, sichtbar und erfolgreich zu werden. Sie konzentrieren sich bei ihrem Angebot auf die Ausarbeitung einer individuellen Erfolgsstrategie und deren Umsetzung. So wird der Shop ganzheitlich optimiert und im Anschluss eine individuelle Marketing-Kampagne entwickelt und umgesetzt. Das und weitere Services stellen einen langfristigen und kontinuierlichen Kundenzustrom und damit steigende Umsätze sicher.Wer heute noch mit einem eigenen Onlineshop durchstarten möchte, hat es nicht besonders leicht. Der Konkurrenzkampf ist groß. Wer nicht mit einer besonders ausgeklügelten Idee, einem auffallend nutzerfreundlichen Shop und gleichzeitig intensivem Marketing auf sich aufmerksam macht, wird im umkämpften Haifischbecken des E-Commerce schnell zum Köder statt zum gefürchteten Gegner. Bei der Vielzahl an Mitbewerbern scheint es den Betreibern trotz hochwertiger Produkte jedoch beinahe unmöglich zu sein, den eigenen Shop zu skalieren, diesen Standard zu halten und neben Bestandskunden auch immer wieder Neukunden auf die eigene Seite zu locken und zum Kaufabschluss zu motivieren. Hier sollte man sich einen Experten zur Seite stellen, jemanden, der die Tricks der "Großen" kennt und diese individuell auf kleinere Shops anpasst, ohne dabei aktuelle Trends aus dem Auge zu verlieren. Sven Lang und sein Team der Marketingagentur Lang Consulting GmbH haben sich genau das zur Aufgabe gemacht: die Onlineshops ihrer Kunden mit ihrer Erfolgsstrategie zu optimieren und hocheffektiv zu vermarkten.Wie genau schafft es die Agentur aus Freiburg im Breisgau, die Onlineshops seiner Kunden langfristig zu skalieren? Was macht sie, was andere nicht können? "Wir verhelfen unseren Kunden durch individuelle und angepasste Prozesse zum Wachstum ihres eigenen Unternehmens", verrät Gründer und Geschäftsführer Sven Lang. "Dazu zählt auch der Aufbau eines maßgeschneiderten Onlineauftrittes, der zum maximalen Wohlfühlfaktor und letztendlich einer Loyalität der Kundschaft beiträgt." Um zahlende Kunden von den Onlineshops zu überzeugen, setzen Sven Lang und sein Team insbesondere auf die Suchmaschinenoptimierung und bezahlte Werbemaßnahmen in den sozialen Medien. Dadurch wird der zu pushende Onlineshop für potenzielle Neukunden sichtbar und wiederkehrende Umsätze werden gesichert. Durch ein professionelles Branding und hochwertigen Content wird im nächsten Schritt eine langfristige Kundenbindung sichergestellt und damit das Hauptziel der Zusammenarbeit erreicht: eine Etablierung am Markt und ein stetiges Wachstum.Lang Consulting: das Gesamtpaket für den eigenen ErfolgDas Erfolgsgeheimnis des Experten Sven Lang ist neben seiner langjährigen Erfahrung im Onlinemarketing das breite Dienstleistungsspektrum, das seine Kunden immer wieder begeistert. Aus den ihm anvertrauten Onlineshops wird das Beste herausgeholt. Neben dem Performance-Marketing zählt dazu mitunter auch der Auf- und Ausbau eines Newsletters. Von der Entwicklung einer Strategie bis hin zur Umsetzung erhalten Sven Langs Kunden das Gesamtpaket. Der Onlineshop wird quasi einmal "auf den Kopf gestellt". Sven Lang und sein Team bilden sich selbst kontinuierlich weiter, da auch die Anforderungen an einen guten Onlineshop immer weiter wachsen, Mitbewerber neue Strategien fahren und die Werbekanäle wie Facebook und Google ihre Richtlinien ändern. Das Team der Lang Consulting GmbH kennt die aktuellen Trends und Strategien, die sich in den vergangenen Jahren bewährt haben. Diesen optimalen Mix geben sie an ihre Kunden weiter, damit diese ihr eigenes Unternehmen nachhaltig skalieren können.Zahlen, die für sich sprechenMehr als 600 Kunden in der gesamten DACH-Region konnten bereits von der Expertise der Lang Consulting GmbH profitieren. Der Kundenstamm wächst täglich. "Unsere Kunden haben mit unserer Methode den größten Erfolg, wenn sie jährlich zwischen 50.000 und 500.000 Euro Umsatz erzielen", berichtet Gründer Sven Lang von seiner Zielgruppe. "Bei diesen Shops konnten wir den Umsatz in kurzer Zeit verdoppeln, teilweise sogar verfünffachen." Bis zu 12 Mal mehr Besucher generiert Sven Lang mit seinen Methoden erfahrungsgemäß für die Shops seiner begeisterten Klienten - wie sie diese auch zu zahlenden und wiederkehrenden Kunden machen, wissen Sven Lang und sein Expertenteam genau.Möchten auch Sie ihren Onlineshop optimieren, erfolgreich am Markt platzieren und langfristig neue Kunden generieren? Melden Sie sich jetzt bei Sven Lang und seinem Team der Lang Consulting (https://langconsulting.de/) und sichern Sie sich eine kostenlose Shopanalyse.Pressekontakt:Sven Langhttps://langconsulting.de/Telefon: +49 0761 21723521E-Mail: kontakt@langconsulting.deOriginal-Content von: Sven Lang, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155042/5266317