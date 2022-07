Vaduz (ots) -Auf Antrag des Liechtensteinischen Krankenkassenverbandes hat die Regierung an ihrer Sitzung vom Dienstag, 5. Juli 2022 den Tarifvertrag mit der Clinicum Alpinum AG in Triesenberg genehmigt. Der Vertrag ist zeitlich befristet.Die Clinicum Alpinum AG erbringt Leistungen im Bereich der Stressfolgeerkrankungen und hat sich seit der Eröffnung im Mai 2019 als Leistungserbringer überregional etabliert. Der Tarifvertrag betrifft die stationäre psychiatrische Behandlung nach dem Krankenversicherungsgesetz und basiert auf dem Schweizer Fallpauschalentarif TARPSY, der einen sogenannten Basispreis als Berechnungsgrundlage vorsieht.Der vereinbarte Basispreis für die Clinicum Alpinum AG liegt im Bereich vergleichbarer Spitäler, wie der Reha Seewis oder der Clinica Holistica in Susch. Neben den Stressfolgeerkrankungen zählen reaktive Störungen und affektive Erkrankungen zum Leistungsspektrum.Die neue Tarifvereinbarung regelt ausserdem die Bereiche Kosten- und Leistungstransparenz sowie die Wirtschaftlichkeit und Qualitätssicherung.Pressekontakt:Ministerium für Gesellschaft und KulturMartin Hasler, GeneralsekretärT +423 236 74 76Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100892202