Eine Abstufung von Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Adidas-Aktie am Mittwoch ans DAX-Ende katapultiert. Am Vormittag verliert der Titel über fünf Prozent und fällt auf den tiefsten Stand seit März 2017. Analyst Christian Salis sieht das Ende der Talfahrt von Adidas an der Börse noch längst nicht erreicht.Salis hat sein Kursziel von 285 Euro auf 120 Euro gesenkt und Adidas gleich um zwei Stufen von "Kaufen" auf "Verkaufen" abgestuft.Der Experte hegt in seiner Studie zwar keine Zweifel daran, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...