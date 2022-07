Ausgezeichnet werden Projekte in den Bereichen Innovation, Engagement und Öffentlichkeitsarbeit aus Berlin. Sie müssen zwischen 2017 und 2021 durchgeführt worden sein.Die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe prämiert im Rahmen des Masterplans Solarcity Berlin Projekte, die als Vorbild für den Ausbau der Solarenergie dienen können. Interessenten können sich bis zum 31. Juli 2022 in drei Kategorien bewerben: Innovative Anwendungen, Engagement sowie Medien- und Öffentlichkeitsarbeit. Die Projekte müssen zwischen dem 1.Januar 2017 und dem 31. Dezember 2021 in Berlin durchgeführt worden ...

