Heute ist der 10. Jahrestag des European DataWarehouse (EDW), Europas erstem Verbriefungsregister (Securitisation Repository), das 2012 im Rahmen der ABS Loan-Level Initiative der Europäischen Zentralbank eingerichtet wurde.

In den ersten zehn Jahren seiner Funktion als Marktinfrastruktur hat das EDW seine Position als Europas führendes Verbriefungsregister durch seine Registrierung bei der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde (ESMA) und der Financial Conduct Authority (FCA) gefestigt.

Seit 2012 hat das EDW nicht nur die Zentralisierung, Transparenz und Standardisierung von Daten auf europäischer Kreditebene für den Verbriefungsmarkt erleichtert, sondern auch zu unzähligen Konsultationen und Regulierungsinitiativen beigetragen, die den Offenlegungsrahmen auf den Finanzmärkten sowohl in der EU als auch in Großbritannien geprägt haben.

Im Rückblick auf 10 Jahre Fortschritt kommentierte Dr. Christian Thun, CEO des EDW: "Der Erfolg des EDW beruht auf der harten Arbeit und dem Engagement unserer Teammitglieder sowie auf der kontinuierlichen Optimierung unserer Reporting-Lösungen mit dem Ziel, den sich ständig ändernden Marktanforderungen gerecht zu werden. Ich bin sehr stolz auf das, was wir in den letzten zehn Jahren erreicht haben, und ich möchte all denen danken, die uns auf unserem Weg begleitet haben."

Prof. José Manuel González-Páramo, Chairman des EDW, fügte hinzu: "Während wir diesen wichtigen Meilenstein feiern, bin ich noch begeisterter angesichts unserer zahlreichen Möglichkeiten, zur Zukunft und Entwicklung des europäischen Verbriefungsmarktes beizutragen."

"Als Gründungsgesellschafter des EDW, der bei der Gründung im Jahr 2012 eng mit der EZB zusammengearbeitet hat, beglückwünsche ich das EDW im Namen des Marktes zu seiner Rolle bei der Wiederherstellung eines sicheren europäischen Verbriefungsmarktes", so Steve Gandy, ehemaliger Managing Director und Head of Private Debt Mobilisation, Notes Structuring bei Santander Corporate Investment Banking.

Das EDW wird von 16 führenden Marktteilnehmern finanziert, die auch Eigentümer des EDW sind, darunter Banken, Rating-Agenturen und Berufsverbände. European DataWarehouse Limited wurde 2018 in Großbritannien gegründet und ist als 100%ige Tochtergesellschaft des Mutterkonzerns European DataWarehouse GmbH tätig.

Über das European DataWarehouse

Das European DataWarehouse (EDW) ist ein von der Europäischen Wertpapieraufsicht (ESMA) und von der britischen Financial Conduct Authority anerkanntes Verbriefungsregister (Securitisation Repository). Es wurde im Jahr 2012 als erstes Verbriefungsregister in Europa für die Sammlung, Validierung und Weitergabe standardisierter Einzelkreditdaten für Verbriefungstransaktionen (Asset-Backed Securities) und nicht öffentliche Portfoliotransaktionen gegründet.

Das EDW speichert Transaktionsdaten und zugehörige Unterlagen für Investoren und andere Marktteilnehmer. Mit seinem Betrieb als Marktinfrastruktur will das EDW die Transparenz steigern und das Vertrauen in den ABS-Markt wiederherstellen. Mithilfe der Daten des EDW können Nutzer zugrundeliegende Portfolios effizienter analysieren und systematisch miteinander vergleichen.

