Vattenfall installiert am Potsdamer Platz in Berlin eine Hochtemperatur-Wärmepumpe mit 8 MW Leistung. Diese soll die Abwärme von Deutschlands größtem Fernkältenetz nutzen, um daraus Fernwärme auf einem Temperaturniveau von 120 °C zu erzeugen. Das Projekt dem Namen "Qwark3' entsteht in Zusammenarbeit von Vattenfall Wärme Berlin und der Siemens Energy AG. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz unterstützt das Projekt mit Fördermitteln. Die Hochtemperatur-Wärmepumpe am Potsdamer Platz ...

