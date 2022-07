Am Mittag notiert der EuroStoxx50 1,4 Prozent fester bei 3407,86 Punkten.Paris / London - Europas wichtigste Aktienmärkte haben sich am Mittwoch ein wenig von dem jüngsten Rückschlag erholt. Am Vortag hatte der Leitindex der Eurozone auf dem tiefsten Stand seit November 2020 geschlossen. Am Mittag notierte der EuroStoxx50 1,4 Prozent fester bei 3407,86 Punkten. Der französische Cac 40 zog ebenfalls um 1,4 Prozent auf 5879,05 Punkte an, während der britische FTSE 100 um...

