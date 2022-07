MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Telekomausrüster Adva Optical kann durch den US-Konzern Adtran übernommen werden. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) habe die erforderliche außenwirtschaftsrechtliche Freigabe erteilt, teilte Adva am Mittwoch in München mit. Damit seien alle Bedingungen für den Vollzug eingetreten. Das Tauschangebot soll bis zum 15. Juli, spätestens jedoch am 18. Juli vollzogen werden.

Adva hatte zuvor Zugeständnisse angeboten, um den Kauf sicherzustellen. So hatte ein Konzernsprecher im Februar dem "Handelsblatt" gesagt, dass der Telekommunikationskonzern plane, sicherheitsrelevante Bestandteile des Unternehmens in eine Tochtergesellschaft auszugründen, die nicht von der Übernahme betroffen sei./nas/stk