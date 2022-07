Hier ist, was Sie am Mittwoch, den 6. Juli wissen müssen: Der US-Dollar-Index stieg am Dienstag auf den stärksten Stand seit fast zwei Jahrzehnten und legte auf Tagesbasis um mehr als 1% zu, was durch die Zuflüsse in sichere Häfen begünstigt wurde. Die Renditekurve der 2-10-jährigen US-Staatsanleihen kehrte sich um, was darauf hindeutet, dass sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...