Singapore und Irving, Texas (ots/PRNewswire) -Ecobat, das weltweit führende Unternehmen im Bereich Batterierecycling, und Trafigura ("Trafigura" oder "die Trafigura-Gruppe"), ein weltweit führender Lieferant von Rohstoffen, freuen sich bekannt zu geben, dass sie eine verbindliche Vereinbarung über den Verkauf der Ecobat Resources Stolberg GmbH (ERS) getroffen haben, die Eigentümerin der Multi-Metall-Hersteller Stolberg in Deutschland ist. Die Anlage in Stolberg wird von Nyrstar, einem internationalen Bergbau- und Hüttenunternehmen und Marktführer in der Produktion von Zink- und Bleimetallen, betrieben und gemanagt werden. Nyrstar befindet sich zu 98 Prozent im Besitz der Trafigura-Gruppe.Ecobat ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Sammlung, Recycling, Produktion und Vertrieb von Energiespeicherlösungen. Ecobat ist in Europa, den Vereinigten Staaten und Afrika tätig und konzentriert sich auf die Sammlung und das Recycling von Blei- und Lithiumbatterien, um Nachhaltigkeitsbestrebungen auf der ganzen Welt zu unterstützen."Der Verkauf von ERS steht im Einklang mit unserer Strategie, uns auf unser Kerngeschäft, das Batterierecycling, zu konzentrieren, und stellt einen wichtigen Schritt bei der Rationalisierung unseres Portfolios dar", sagte Marcus Randolph, CEO von Ecobat."Der Zusammenschluss des Stolberger Werks mit Nyrstar, das im Umkreis von 300 Kilometern um das Stolberger Werk drei europäische Zinkhütten betreibt, bietet die einmalige Gelegenheit, mehrere Nebenprodukte von Nyrstar als Sekundärrohstoffe für das Stolberger Multi-Metal-Geschäft zu nutzen und so die kritischen Wachstumsmärkte Europas mit lokal produzierten strategischen Materialien zu beliefern, die einen geringeren CO2-Fußabdruck und eine höhere Effizienz aufweisen", sagte Daniel Vanin, CEO von Nyrstar. "Wir freuen uns darauf, das hoch engagierte Team von Stolberg bei Nyrstar zu begrüßen und ein Unternehmen weiter auszubauen, das hochrelevante Werkstoffe für den sich schnell entwickelnden grünen Wandel in Europa anbietet".Der Verkauf steht unter dem Vorbehalt, dass die üblichen aufschiebenden Bedingungen erfüllt werden, einschließlich des Erhalts bestimmter behördlicher Genehmigungen. Der Abschluss der Transaktion wird für das dritte Quartal 2022 erwartet.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Ecobat-Pressestelle: ecobat@edelman.com (mailto:ecobat@edelman.com)Nyrstar-Pressestelle: +31 (0) 495 512 930 oder media@nyrstar.comTrafigura-Pressestelle: +41 (0) 22 592 4528 oder media@trafigura.comÜber Ecobat Resources Stolberg GmbH (ERS) ERS wurde 1848 gegründet und ist eine der größten und modernsten Multi-Metal-Hersteller der Welt. Die Anlage kann 155.000 Tonnen Blei und mehr als 100 verschiedene Spezifikationen marktführender Bleilegierungen herstellen und 130.000 Tonnen Schwefelsäure produzieren. Dank der Silberhütte auf dem Werksgelände kann die Anlage bis zu 1.200 Tonnen Doré-Silber (Güldischsilber) durch die Raffination von Edelmetallen produzieren. Seit dem Hochwasser im Juli 2021 wird sie Anlage wieder instandgesetzt. Das Wiederaufbauprogramm soll im dritten Quartal 2022 abgeschlossen werden.Über EcobatEcobat ist der weltweit größte Recycler von Batterien. Mit Niederlassungen in Afrika, Europa und Nordamerika recyceln wir jedes Jahr fast 80 Millionen Blei-Autobatterien vollständig. Seit fast einem Jahrhundert hat Ecobat das Geschäft mit Batterien sicherer und nachhaltiger gemacht. Jetzt entwickeln wir neue Wege, um Blei, Lithium und andere Materialien, die das tägliche Leben antreiben, effizienter zu nutzen. Weitere Informationen darüber, wie wir die Energiespeicherung transformieren, finden Sie unter ecobat.com.Über TrafiguraTrafigura wurde 1993 gegründet und ist eine der größten Handelskonzerne für physische Rohstoffe der Welt. Im Herzen der globalen Versorgung verbindet Trafigura die Welt mit den lebenswichtigen Ressourcen, die sie braucht. Durch unsere Geschäftsbereiche Öl & Erdölprodukte, Metalle & Mineralien sowie Energie & Erneuerbare Energien setzen wir Infrastruktur, Fähigkeiten und ein globales Netzwerk ein, um Rohstoffe von dort, wo sie reichlich vorhanden sind, dorthin zu bringen, wo sie am meisten gebraucht werden. Dabei bauen wir starke Beziehungen auf, die die Lieferketten effizienter, sicherer und nachhaltiger machen.Trafigura besitzt und betreibt auch eine Reihe von Industrieanlagen, darunter eine Mehrheitsbeteiligung an dem globalen Multi-Metallproduzenten Nyrstar und an dem Brennstofflager- und -vertriebsunternehmen Puma Energy sowie die Joint Ventures Impala Terminals, ein Hafen- und Logistikanbieter, und Nala Renewables, eine Investitions- und Entwicklungsplattform für Strom und erneuerbare Energien. Trafigura befindet sich im Besitz seiner Mitarbeiter und beschäftigt über 13.000 Mitarbeiter in 48 Ländern. Besuchen Sie: www.trafigura.comÜber Nyrstar Nyrstar ist ein internationales Multi-Metallunternehmen mit einer marktführenden Position bei Zink und Blei. Nyrstar verfügt über Bergbau-, Schmelz- und andere Betriebe in Europa, den Vereinigten Staaten von Amerika und Australien und beschäftigt über 4.000 Mitarbeiter. Die Betriebe des Unternehmens befinden sich in der Nähe wichtiger Kunden und wichtiger Verkehrsknotenpunkte, um die Lieferung von Rohstoffen und den Vertrieb von Fertigprodukten zu erleichtern. Im Juli 2019 wurde das operative Geschäft von Nyrstar mehrheitlich von Trafigura übernommen, einem der weltweit führenden unabhängigen Rohstoffhandelsunternehmen. Besuchen Sie https://www.nyrstar.com/