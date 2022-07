DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen halten Gewinne - Just Eat Takeaway haussieren

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen halten die Aufschläge bis Mittwochmittag. Der DAX steigt um 1,5 Prozent auf 12.589 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gewinnt 1,6 Prozent auf 3.413 Punkte. Gestützt wird die Stimmung vom jüngsten Einbruch der Ölpreise und der Preise für andere Rohstoffe, darunter auch für Nahrungsmittel. Grund sind zunehmende Rezessionsrisiken, die aber zugleich auf die Inflationserwartungen drücken. Das nehme den Druck von den Notenbanken, bei den Zinserhöhungen zu überziehen, heißt es im Handel.

Ende des Streiks der Gas- und Ölarbeiter in Norwegen klar positiv

Eindeutig positiv bewertet wird das Ende des Streiks der Gas- und Ölarbeiter in Norwegen. Dieser hatte die ohnehin brisante Lage angesichts eines drohenden Stopps der russischen Gaslieferungen noch einmal verschärft. Entscheidend wird nun sein, ob nach der bevorstehenden etwa 10-tägigen regulären Wartung von Nordstream 1 wieder Gas durch die Pipeline fließen wird. Am 11. Juli beginnen diese jährlichen Wartungsarbeiten. Der Preis für Dutch TTF Gas gibt um rund 3 Prozent nach.

Am Devisenmarkt gibt der Euro derweil weiter nach und fällt nun auch unter 1,02 Dollar. Er war am Dienstag wegen der Rezessionsängste im Markt auf den niedrigsten Stand seit fast 20 Jahren gefallen. Am Nachmittag werden US-Einkaufsmanager-Indizes veröffentlicht und am Abend das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank.

Mit Blick auf die einzelnen Sektoren erholen sich Einzelhandelswerte (+3,0%) und Rohstoffwerte (+3,1%) von den Verkäufen vom Vortag. Für die zinssensiblen Techwerte geht es um 2,6 Prozent nach oben.

Just Eat Takeaway haussieren um 18,5 Prozent. Händler verweisen auf die Partnerschaft mit Amazon. "Sie stützt die Stimmung", so ein Marktteilnehmer. Angebote des Essenslieferdienstes Grubhub werden in den USA künftig Teil des Prime-Pakets von Amazon sein. Der Deal des Online-Händlers mit der Grubhub-Mutter Just Eat Takeaway, zu der auch Lieferando gehört, beinhaltet zudem die Option auf eine niedrige Beteiligung an Grubhub. Amazon hat die Option, 2 Prozent an Grubhub zu übernehmen, und kann diesen Anteil je nach Performance auf 15 Prozent aufstocken.

Spekulationen über Staatsanstieg bei Uniper verdichten sich

Für Uniper geht es derweil um 2,2 Prozent nach unten. Am Markt verdichten sich die Spekulationen, dass der Staat über eine Kapitalerhöhung 3 bis 5 Milliarden Euro an Uniper schleusen könnte. Wie die staatliche Rettung konkret ausgestaltet wird, hängt laut Handelsblatt auch davon ab, inwieweit Händler wie Uniper die höheren Einkaufspreise beim Gas an die Verbraucher weitergeben dürfen, ohne dabei auf bestehende Lieferverträge Rücksicht zu nehmen. Die Aktie der Uniper-Mutter Fortum gibt um 1,9 Prozent nach.

