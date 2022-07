Warschau, Polen (ots/PRNewswire) -Mit einem einzigartigen intuitiven Design implementiert XBO die neuesten Sicherheitspraktiken, um ein schnelleres Onboarding und Login zu ermöglichen und gleichzeitig die Unabhängigkeit der Anleger zu schützenXBO (https://www.xbo.com/), die Kryptobörse, die digitale Währungen für jedermann zugänglich macht, startet ihren Pre-Launch-Wettbewerb und bietet Anlegern die Möglichkeit, sich vorab auf der Plattform zu registrieren und den Verifizierungsprozess abzuschließen, um die Chance auf besondere Belohnungen und Kontoprivilegien zu erhalten. Die Plattform verbindet eine von Spielen inspirierte Benutzeroberfläche mit den neuesten Sicherheitspraktiken, um Händlern eine komfortable und optisch ansprechende Alternative zu bestehenden Börsenplattformen zu bieten.Da die Kryptowährungsgemeinschaft noch immer ihre Wunden nach dem jüngsten Marktcrash leckt, der zu Verlusten im Wert von Billionen (https://www.forbes.com/sites/billybambrough/2022/06/25/heading-to-zero-china-issues-shock-bitcoin-price-warning-amid-huge-crypto-crash/'sh=46e04a6563b8) führte, eröffnet der aktuelle Bärenmarkt neuen und aufstrebenden Krypto-Projekten die Möglichkeit, kreativere Engagement-Methoden zu finden, um neue Investoren zum Nutzen des gesamten Ökosystems anzuziehen.Die XBO-Börsenplattform erfüllt die Anforderungen des Marktes an einen benutzerfreundlichen und zuverlässigen Handel und nutzt UX-Elemente aus dem Bereich der sozialen Spiele, um das Benutzererlebnis zu verbessern. XBO macht den Kauf und Verkauf digitaler Vermögenswerte sowohl für Amateurinvestoren, die traditionelle Krypto-Handelsplattformen einschüchternd finden, als auch für erfahrene Investoren einfach. Die Vision des Unternehmens, "Krypto für jedermann", bestärkt die Gründer in ihrer Überzeugung, dass die Gewinnung von Neueinsteigern in digitale Vermögenswerte alle Anleger aufwerten und befähigen kann.Als Teil des Starts des XBO-Wettbewerbs vor der Veröffentlichung bietet das Unternehmen den Anlegern die Möglichkeit, den Verifizierungsprozess abzuschließen, um sofort den Gold-Status zu erhalten, der Händlern Vorteile in Form von keinen Provisionen auf Krypto-Einzahlungen, Cashback an der Börse, Spot-Handel, Krypto-Belohnungen und mehr gewährt. Die frühen Abonnenten haben außerdem die Chance, den Black Diamond Status für ihr Konto zu gewinnen, den luxuriösesten Status auf der Plattform. Die Kontovorteile für frühe Abonnenten gelten ein Leben lang, während Konten, die einen Sonderstatus erhalten, diesen Status beibehalten müssen."XBO wurde entwickelt, um so viele Handelsstile wie möglich zu unterstützen", sagt Shimon Baron, CMO von XBO. "Besonders in der gegenwärtigen Baisse ist es wichtig, mehr Investoren für Kryptowährungen zu gewinnen, um den DeFi-Raum als Ganzes zu unterstützen. Wir bei XBO sind der Meinung, dass Kryptobörsen auf potenzielle Anleger einschüchternd wirken können. Das Design der Plattform und die Möglichkeit, sich auf unterschiedliche Handelsbedürfnisse einzustellen, können dazu beitragen, das Engagement zu maximieren."Informationen zu XBO:XBO ist eine Plattform für den Austausch von Kryptowährungen, die für jede Art von Krypto-Investor geeignet ist. Die Plattform bietet ein sicheres Umfeld für den Handel, mit modernsten Verifizierungsmaßnahmen, die den Ladevorgang beschleunigen, sowie die Möglichkeit, die Darstellung anzupassen, entweder mit einer einfachen Anzeige für Anfänger oder einer detaillierten Ansicht für erfahrene Händler. Das exklusive Belohnungssystem stellt sicher, dass Händler eine Entschädigung für ihr aktives Engagement erhalten und die Möglichkeit haben, von verschiedenen Handelsstilen zu profitieren. Für weitere Informationen besuchen Sie uns unter: https://www.xbo.com/Foto https://mma.prnewswire.com/media/1853341/XBO__Pre_Launch.jpgPressekontakt:Benedikt van Lengerich,ben.vl@xbo.com,+35795128446Original-Content von: XBO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164210/5266586