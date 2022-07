Morgen steht das Osterpaket mit der Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) im Bundestag zur Entscheidung an. Aus der Photovoltaik-Branche und der Bioenergie-Branche kommt Kritik, weil das Gesetzesbündel nicht weit genug geht. Das Osterpaket, dessen Kern eine Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) ist, will der Bundestag morgen in der zweiten und dritten Lesung verabschieden. Aus Sicht des Hauptstadtbüros Bioenergie (HBB) sind die großen Potenziale der Bioenergie darin nicht berücksichtigt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...