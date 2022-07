ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Shell von 2550 auf 2650 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ölsektor, der 2022 eine durchschnittliche Free-Cashflow-Rendite von 25 Prozent erwirtschaften und einen großen Teil davon an die Aktionäre zurückgeben dürfte, berge attraktive Investmentchancen, schrieb Analyst Henri Patricot in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Aufgrund der gestiegenen Öl- und Gaspreise schraubte er seine Sektorgewinnprognosen bis 2026 deutlich nach oben./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2022 / 05:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2022 / 05:05 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00BP6MXD84

SHELL-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de