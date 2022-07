360-Grad-Sicht auf Projekte, Kunden, Produkte, Open Items, etc.

Mindbreeze, ein führender Anbieter von Appliances und Cloud-Services im Bereich Information Insight, stellt EV Group (EVG) eine unternehmensweite Wissensmanagementlösung basierend auf Methoden der künstlichen Intelligenz bereit. Mitarbeiter (Endanwender) aus verschiedenen Fachbereichen erhalten damit einen raschen und übersichtlichen Zugang zu benötigten Informationen.

Der Entwickler und Hersteller von Anlagen für Waferbonding- und Lithographieanwendungen in der Halbleiterindustrie, Mikrosystemtechnik und Nanotechnologie EVG treibt seine digitale Transformation mit unterschiedlichen Initiativen voran. Als Teil dieses Vorhabens setzt EVG Mindbreeze InSpire als unternehmensweite Wissensmanagementlösung ein. Die intelligente Lösung ist als Appliance (Hardware und Software) direkt in die Unternehmens-IT ohne Verbindung nach außen integriert.

"Die wenigsten Unternehmen wissen, was sie wissen, daher ist der Bedarf an Wissensmanagement so hoch wie nie zuvor", erklärt Josef Alexander Buttinger, Corporate IT Security Manager bei EVG. "Unstrukturierte sowie strukturierte Daten gemeinsam im Kontext für jeden zugänglich zu machen und das immer unter Wahrung der notwendigen geltenden Berechtigungen das macht aus meiner Sicht den Wettbewerbsvorteil bei Mindbreeze aus."

Über 1100 EVG-Mitarbeiter suchen mit Mindbreeze InSpire Informationen und Korrelationen zu Kunden, Projekten, Tickets und Open Items. Durch das Zusammenspiel klassischer Suchtechnologien mit innovativen KI-Methoden erhalten Mitarbeiter die benötigten Informationen rasch, im richtigen Kontext und in einer übersichtlichen 360-Grad-Sicht entsprechend ihrer Zugriffsrechte aufbereitet.

Michael Biebl, Head of Professional Services bei Mindbreeze, erklärt: "Wie viele Unternehmen stand auch EVG vor der Herausforderung, einen Überblick über ihre Unmengen an Daten zu behalten. Diesen Mehrwert bieten wir ihnen nun mit Mindbreeze InSpire. Wir sind sehr stolz darauf, dass ein so renommiertes Unternehmen wie EVG auf die Leistungsstärke unseres Produkts vertraut. Das spricht für unser Produkt und unser Team."

Über EV Group

Die EV Group (EVG) ist anerkannter Technologie- und Marktführer für Präzisionsanlagen und Prozesslösungen zur Waferbearbeitung in der Halbleiterindustrie, Mikrosystemtechnik und Nanotechnologie. Zu den Kernprodukten gehören Waferbonder, Systeme zur Dünnwafer-Bearbeitung, Lithographie- und Nanoprägelithographie-Systeme sowie Fotoresist-Belacker, Reinigungs- und Metrologiesysteme. Das 1980 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in St. Florian am Inn (Austria) beschäftigt mehr als 1100 Mitarbeiter und betreut mit eigenen Niederlassungen in USA, Japan, Korea, China und Taiwan sowie Repräsentanzen namhafte Produktionskunden und R&D-Partner in aller Welt. Für mehr Informationen siehe www.EVGroup.com.

Über Mindbreeze

Mindbreeze ist ein international führender Anbieter von Appliances und Cloud-Services für Enterprise Search, angewandte künstliche Intelligenz und Wissensmanagement. Das globale Partnernetzwerk ermöglicht eine zeitzonenunabhängige Kundenbetreuung weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.mindbreeze.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter @Mindbreeze.

