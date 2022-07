Berlin (ots) -Unionsfraktion legt Antrag zur Honorierung von Ökosystemleistungen der Wälder vorDie CDU/CSU-Bundestagsfraktion bringt am morgigen Donnerstag einen Antrag zur Honorierung von Ökosystemleistungen der Wälder in den Bundestag ein. Dazu erklärt der agrarpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Albert Stegemann:"Die Wälder können sich immer weniger auf natürliche Weise an den Klimawandel anpassen. Den Wald umzubauen, um ihn fit für die Zukunft zu machen, verursacht jedoch immense Kosten. Die vielen Waldbäuerinnen und Waldbauern brauchen dafür eine finanzielle Vergütung. Nur eine solche ermöglicht es ihnen, die Wälder aufzuforsten und zu klimastabilen Mischwäldern umzubauen. Das wiederum ist im Interesse der gesamten Gesellschaft.Die Ampel verkennt diese Realitäten. So möchte der zuständige Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir die Honorierung der Ökosystemleistungen an grüne Ideologien knüpfen: Wälder sollen im großen Stil stillgelegt und neue bürokratische Hürden für die Waldbesitzer aufgebaut werden. Das aber verhindert den Waldumbau und schadet damit dem Klima und der Forstwirtschaft. In ihrem Antrag fordert die CDU/CSU-Bundestagsfraktion deshalb eine zielgerichtete und unbürokratische Honorierung der Ökosystemleistungen."Hintergrund: Die CDU/CSU-Fraktion repräsentiert im Parlament die Volksparteien der Mitte und fühlt sich Freiheit, Zusammenhalt und Eigenverantwortung verpflichtet. Auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes setzt sich die Unionsfraktion für einen starken freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat, die soziale und ökologische Marktwirtschaft, die Einbindung in die westliche Wertegemeinschaft sowie für die Einigung Europas ein. Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag ist Friedrich Merz.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-53015Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7846/5266627