München (ots) -Tanium (https://www.tanium.com/), einziger Anbieter von Converged Endpoint Management (XEM) (https://www.tanium.com/converged-endpoint-management) gibt seine Partnerschaft mit dem IT-Dienstleister Bechtle (https://www.bechtle.com/meine-startseite?wt_ga5=124753015616_531984361610&wt_kw5bechtle&gclid=Cj0KCQjw3IqSBhCoARIsAMBkTb0HEc6_jxF97OLcXfmRusBHuiQ-q-sn9VF8MyT_d-as1Anyag-raKEaAh61EALw_wcB) bekannt. Mit der Endpoint-Management-Plattform von Tanium erweitert Bechtle sein Portfolio und wird zusätzliche Bedürfnisse seiner bestehenden Kunden bedienen und gleichzeitig neue Zielgruppen ansprechen.Da Hacker immer raffinierter vorgehen und erfolgreiche Angriffe für Unternehmen drastische Auswirkungen haben können, benötigen IT-Teams vollständige Transparenz über alle Endpunkte. Im Rahmen der Partnerschaft mit Tanium ist Bechtle in der Lage, seinen Kunden eine modular aufgebaute Endpoint-Management-Plattform zur Verfügung zu stellen, die sie in die Lage versetzt, jeden Endpunkt ihrer IT-Umgebung binnen Sekunden zu verwalten.Harald Küssner, Head of Channel & Alliances, EMEA Central bei Tanium, kommentiert die Partnerschaft wie folgt: "Im Umgang mit Cyberattacken setzen viele Unternehmen immer noch auf einen reaktiven Sicherheitsansatz, doch mit einer sich ständig verändernden Gefahrenlage und komplexer werdenden IT-Infrastrukturen, wird es für Unternehmen immer wichtiger, hier einen proaktiven Ansatz zu verfolgen, um Angriffe zu verhindern bevor sie erfolgen. Dies kann nur gelingen, wenn die IT-Teams volle Transparenz und Kontrolle über ihren IT-Bestand haben, und genau das bieten wir mit Bechtle."Die Abwehr von Cyberangriffen ist nicht das einzige technologische Problem, mit dem Unternehmen konfrontiert sind. Es finden mehrere Veränderungen statt, wie z. B. eine Zunahme an Endpunkten und Tools oder die Modernisierung der IT. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, dass Unternehmen Lösungen einsetzen, die einen Überblick über alle ihre Endpunkte bieten."Endpoint-Management ist ein wesentlicher Faktor in modernen Sicherheitsstrategien, gerade im Hinblick auf die aktuelle Bedrohungslage, aber auch vor dem Hintergrund von Digitalisierung und New Work. Denn dies bringt eine Dezentralisierung der IT-Infrastruktur mit sich, die es erschwert, den Überblick über die Endpunkte zu behalten. Tanium bietet diese Möglichkeit über eine einzige Plattform. Aus diesem Grund ist Bechtle davon überzeugt, dass die Partnerschaft einen großen Mehrwert für unsere Kunden bietet", erklärt Ralf Beck, Director Software Productmanagement Infrastructure bei Bechtle.Weitere Informationen finden Sie unter www.tanium.comPressekontakt:Kafka KommunikationNikolaj CzerwonkaTel: 0049 89 747470580Mail: nczerwonka@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Tanium, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160596/5266689