Gegen den US-Autobauer Tesla ist erneut eine Klage wegen Rassismus am Arbeitsplatz eingereicht worden. Die Vorwürfe haben es in sich - und sind nicht die ersten dieser Art. Eingereicht wurde die Klage von 15 Fabrikangestellten, die behaupten, dass bei Tesla "eklatante, offene und uneingeschränkte Rassendiskriminierung" stattfinde. Rassistische Belästigung und Diskriminierung seien im US-Unternehmen "weit verbreitet" und Tesla habe "wenig bis nichts getan, um dieses toxische Klima im Arbeitsumfeld zu verhindern oder zu stoppen", heißt es in der Klage, über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...