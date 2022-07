Decentralized Exchanges (DEX) sind Peer-to-Peer-Marktplätze, die es Benutzern ermöglichen, Kryptowährungen ohne Eingriff durch zentrale Behörden zu handeln und auszutauschen. Hier erfährst du, welche Plattformen es am Markt gibt und was die Vor- und Nachteile sind. Ist DefiSwap die beste DEX? (Bild: Finixio Ltd.) In den letzten Jahren war das Wachstum der ...

