DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 7. Juli (vorläufige Fassung)

=== 07:00 DE/Südzucker AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Mannheim 07:05 DE/About You Holding SE, Ergebnis 1Q, Hamburg *** 07:30 DE/Suse SA, Ergebnis 2Q, Nürnberg *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Mai saisonbereinigt PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin *** 09:00 EU/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Rede bei SSM & EBF Boardroom Dialogue, Frankfurt *** 09:00 CH/Währungsreserven Juni PROGNOSE: k.A. zuvor: 925,430 Mrd CHF 10:00 DE/Baader Bank AG, Online-HV *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 9. Juni *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 230.000 zuvor: 231.000 *** 14:30 US/Handelsbilanz Mai PROGNOSE: -84,70 Mrd USD zuvor: -87,08 Mrd USD 15:00 DE/Volkswagen AG (VW), Grundsteinlegung für Batteriezellwerk in Salzgitter, u.a. Rede von Bundeskanzler Scholz *** 17:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 19:00 US/Fed, Rede (virtuell) von Fed-Gouverneur Waller (stimmberechtigt im FOMC) bei der National Association for Business Economics (NABE) 19:00 US/Fed, Rede von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2022 stimmberechtigt im FOMC) bei der Little Rock Regional Chamber ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

- k.A. = keine Angabe

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

July 06, 2022 09:03 ET (13:03 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.