Auf den beiden Lithiumprojekten Marble Bar und DOM's Hill in der Pilbara Region in der Provinz Western Australia wird Kalamazoo Resources Limited (ASX: KZR, FSE: KR1) in den kommenden Wochen die ersten Bohrungen niederbringen. Geplant sind Rückspülbohrungen in einem Gesamtumfang von ca. 5.000 Meter Länge. Mit diesen Bohrungen tritt die Exploration der beiden aussichtsreichen Lithium-Liegenschaften in eine neue Phase.Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...