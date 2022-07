Straß im Straßertale (ots) -Hotels und Restaurants veredeln regionale SpezialitätenDie Gastronomen von50plus HotelsundGenussReisenladen zum Kennenlernen regionaler Produkte bei den erstmaligen "Kulinarischen Veredelungswochen" ein. Höhepunkt bei jedem Gastgeber in Österreichs Bundesländern ist die gastronomische Veredelung köstlicher regionaler Produktqualitäten. So werden mit Genuss Burgenland in Purbach Wein als Speisenbegleiter, im Innviertel Oberösterreichs saftige Tomaten, knackige Gurken und köstliche Paprika oder in Mühlbach am Hochkönig das Pongauer Wild in einer Menüfolge innovativ und kreativ präsentiert.Konkrete kulinarische Erlebnisse werden bei genussvollen Sommer- und Herbsturlauben in Verbindung mit Landschaftsgenuss in Restaurants und Hotels vom Burgenland bis Vorarlberg angeboten. Österreich ist das Land der behutsamen Veredelung, wo engagierte Gastronomen typische Speisen und Getränke ihrer Region frisch und experimentierfreudig zubereiten. "Kulinarische Veredelungswochen" gibt es in den Regionen:- Im Burgenland die A-NOBIS Sektkellerei Norbert Szigeti GmbH (https://www.50plushotels.at/kulinarische-veredelungswochen/) in Zurndorf mit der Kärntner Top-Köchin Sissi Sonnleitner, in Partnerschaft mit Genuss Burgenland (https://www.50plushotels.at/genuss-burgenland-kulinarische-veredelungswochen/) dasRestaurant Braunstein / Pauli's Stuben (https://www.50plushotels.at/genuss-burgenland-kulinarische-veredelungswochen/) in Purbach und das Thermenhotel PuchasPLUS**** (https://www.50plushotels.at/genuss-burgenland-kulinarische-veredelungswochen/) in Stegersbach- In Niederösterreich das Gartenhotel & Weingut Pfeffel**** (https://www.50plushotels.at/kulinarische-veredelungswochen/) in Dürnstein und der Klosterhof Spitz Wachau (https://www.50plushotels.at/kulinarische-veredelungswochen/)- In Oberösterreich die Region Mühlviertler Alm Freistadt (https://www.genussreisen-oesterreich.at/muehlviertler-alm-freistadt/) und das Vitalhotel SPA Resort Therme Geinberg****s (https://www.50plushotels.at/kulinarische-veredelungswochen/)- In der Steiermark das Hotel Kogler**** (https://www.50plushotels.at/kulinarische-veredelungswochen/) in Bad Mitterndorf und das Panoramahotel Gürtl***s (https://www.50plushotels.at/kulinarische-veredelungswochen/) in Haus im Ennstal- In Salzburg das Hotel Bergheimat**** (https://www.50plushotels.at/hotel-bergheimat-in-muehlbach-am-hochkoenig-kulinarische-veredelungswochen/) in Mühlbach am Hochkönig- In Kärnten das Seehotel Enzian**** (https://www.50plushotels.at/kulinarische-veredelungswochen/) am Weissensee- In Tirol das Hotel Neue Post*** (https://www.50plushotels.at/kulinarische-veredelungswochen/) und das Hotel Gasthof Dorfstube (https://www.50plushotels.at/kulinarische-veredelungswochen/), beide in Holzgau im Tiroler Lechtal, sowie das Hotel zum Mohren**** (https://www.50plushotels.at/kulinarische-veredelungswochen/) in Reutte- In Vorarlberg das Genuss- & Aktivhotel Sonnenburg**** (https://www.50plushotels.at/kulinarische-veredelungswochen/) im Kleinwalsertal.Weitere Informationen und genaue Beschreibung der Kulinarischen Veredelungswochen mit Terminen und Preisen: www.50plushotels.at/kulinarische-veredelungswochen/.Nähere Informationen bei den50plus Hotels (http://www.50plushotels.com/).Pressekontakt:50plus HotelsHermann Paschinger+43 2735 5535-0info@50plusHotels.atwww.50plusHotels.comOriginal-Content von: 50plus Hotels Österreich, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/70012/5266791