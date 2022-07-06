DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
PETROBRAS GLOBAL FI.09/40 US71645WAQ42 07.07.2022 HZE/EOT
PETROBRAS GLOBAL FI.11/41 US71645WAS08 07.07.2022 HZE/EOT
PETROBRAS GBL FIN. 13/43 US71647NAA72 07.07.2022 HZE/EOT
PETROBRAS GBL FIN. 14/44 US71647NAK54 07.07.2022 HZE/EOT
PETROBRAS GBL FIN. 14/24 US71647NAM11 07.07.2022 HZE/EOT
PETROBRAS GBL FIN.15/2115 5P0E US71647NAN93 07.07.2022 HZE/EOT
PETROBRAS GBL FIN. 16/26 US71647NAQ25 07.07.2022 HZE/EOT
PETROBRAS GBL FIN. 17/27 US71647NAS80 07.07.2022 HZE/EOT
PETROBRAS GBL FIN. 2025 5P0H US71647NAV10 07.07.2022 HZE/EOT
PETROBRAS GBL FIN. 2028 5P0J US71647NAY58 07.07.2022 HZE/EOT
PETROBRAS GBL FIN. 18/29 US71647NAZ24 07.07.2022 HZE/EOT
PETROBR.G.F. 19/49 5P0K US71647NBD03 07.07.2022 HZE/EOT
PETROBR.G.F. 20/30 5P0L US71647NBE85 07.07.2022 HZE/EOT
PETROBR.G.F. 20/50 US71647NBG34 07.07.2022 HZE/EOT
PETROBR.G.F. 20/31 US71647NBH17 07.07.2022 HZE/EOT
PETROBR.G.F. 21/51 US71647NBJ72 07.07.2022 HZE/EOT
PETROBRAS GBL FIN. 17/25 5P0D USN6945AAJ62 07.07.2022 HZE/EOT
PETROBRAS GLOBAL FI.11/26 2PBD XS0718502007 07.07.2022 HZE/EOT
PETROBRAS GBL FIN. 12/29 XS0835891838 07.07.2022 HZE/EOT
PETROBRAS GBL FIN. 14/34 XS0982711474 07.07.2022 HZE/EOT
PETROBRAS GBL FIN. 14/25 5P0C XS0982711714 07.07.2022 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
PETROBRAS GLOBAL FI.09/40 US71645WAQ42 07.07.2022 HZE/EOT
PETROBRAS GLOBAL FI.11/41 US71645WAS08 07.07.2022 HZE/EOT
PETROBRAS GBL FIN. 13/43 US71647NAA72 07.07.2022 HZE/EOT
PETROBRAS GBL FIN. 14/44 US71647NAK54 07.07.2022 HZE/EOT
PETROBRAS GBL FIN. 14/24 US71647NAM11 07.07.2022 HZE/EOT
PETROBRAS GBL FIN.15/2115 5P0E US71647NAN93 07.07.2022 HZE/EOT
PETROBRAS GBL FIN. 16/26 US71647NAQ25 07.07.2022 HZE/EOT
PETROBRAS GBL FIN. 17/27 US71647NAS80 07.07.2022 HZE/EOT
PETROBRAS GBL FIN. 2025 5P0H US71647NAV10 07.07.2022 HZE/EOT
PETROBRAS GBL FIN. 2028 5P0J US71647NAY58 07.07.2022 HZE/EOT
PETROBRAS GBL FIN. 18/29 US71647NAZ24 07.07.2022 HZE/EOT
PETROBR.G.F. 19/49 5P0K US71647NBD03 07.07.2022 HZE/EOT
PETROBR.G.F. 20/30 5P0L US71647NBE85 07.07.2022 HZE/EOT
PETROBR.G.F. 20/50 US71647NBG34 07.07.2022 HZE/EOT
PETROBR.G.F. 20/31 US71647NBH17 07.07.2022 HZE/EOT
PETROBR.G.F. 21/51 US71647NBJ72 07.07.2022 HZE/EOT
PETROBRAS GBL FIN. 17/25 5P0D USN6945AAJ62 07.07.2022 HZE/EOT
PETROBRAS GLOBAL FI.11/26 2PBD XS0718502007 07.07.2022 HZE/EOT
PETROBRAS GBL FIN. 12/29 XS0835891838 07.07.2022 HZE/EOT
PETROBRAS GBL FIN. 14/34 XS0982711474 07.07.2022 HZE/EOT
PETROBRAS GBL FIN. 14/25 5P0C XS0982711714 07.07.2022 HZE/EOT
Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de