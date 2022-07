Köln (ots) -Im September kommen 13 der erfolgreichsten deutschen Podcaster:innen in den Sektor. Vom 6. bis 14.9.2022 sprechen sie in Live-Podcasts unter anderem über Crime und Comedy, Sex und Satire, Gaming und Politik.In sechs verschiedenen Locations und vor bis zu 600 Zuschauer:innen talken unter anderem "1LIVE Bratwurst und Baklava", "COSMO Machiavelli" und "Mord auf Ex".Außerdem mit dabei sind "1,5 Grad - der Klimapodcast mit Luisa Neubauer", "Edeltalk", "schwanz und ehrlich", "Frauenquote", "Retterview", "1a B-Ware", "Feuer und Brot", "Dennis und Benni Wolter (Saunaclub Susanne)" und "Chips und Kaviar".Einer der jüngsten Festival-Podcasts ist "Zum Scheitern verurteilt" mit den 1LIVE-Moderator:innen Simon Dömer und Laura Larsson: "Wir freuen uns sehr beim 1LIVE Podcastfestival dabei zu sein und unsere Hörer:innen endlich mal live zu sehen. Wir haben 'Zum Scheitern Verurteilt' vor nicht mal einem Jahr gestartet - letzten Oktober erst. Und finden es super, jetzt in den Pott zu kommen."Einige der Live-Podcasts werden anschließend im 1LIVE Podcastfestival-Feed ausgespielt, als Video bei YouTube veröffentlicht und im Radioprogramm von 1LIVE ausgestrahlt.Tickets für die Live-Podcasts gibt es ab sofort hier: https://podcastfestival.ticket.io/Mehr Infos zum 1LIVE Podcastfestival 2022 unter: https://www1.wdr.de/radio/1live/events/podcastfestival-134.htmlDie Termine im Überblick:Edeltalk06.09.2022, Gloria Theater, Köln, 20.00 Uhr1a B-Ware06.09.2022, Zeche Carl, Essen, 20.00 UhrFeuer und Brot06.09.2022, Pension Schmidt, Münster, 20.00 Uhr1,5 Grad - Der Klimapodcast mit Luisa Neubauer07.09.2022, Gloria Theater, Köln, 20.00 UhrZum Scheitern verurteilt07.09.2022, Zeche Carl, Essen, 20.00 UhrSchwanz und ehrlich08.09.2022, Gloria Theater, Köln, 20.00 UhrFrauenquote08.09.2022, Artheater, Köln, 20.00 UhrRetterview09.09.2022, Artheater, Köln, 20.00 UhrCOSMO Machiavelli - Der Podcast über Rap und Politik10.09.2022, Artheater, Köln, 20.00 UhrMord auf Ex12.09.2022, Lokschuppen, Bielefeld, 20.00 UhrDennis & Benni Wolter (Saunaclub Susanne)13.09.2022, Komödie, Bielefeld, 20.00 UhrChips & Kaviar14.09.2022, Komödie, Bielefeld, 20.00 UhrBratwurst & Baklava14.09.2022, Lokschuppen, Bielefeld, 20.00 UhrFotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:Westdeutscher RundfunkKommunikationTel. 0221 220 7100kommunikation@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: ARD Audiothek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153004/5266832