Im Januar hat Microsoft angekündigt den Gaming-Anbieter Activision Blizzard für fast 70 Milliarden Dollar übernehmen zu wollen. Zuletzt war es ruhiger geworden um die größte Übernahme der Microsoft-Geschichte, am Mittwoch verkündete jedoch die britische Wettbewerbsbehörde CMA, die Übernahme zu prüfen.In einer ersten Phase will sich die Behörde bis zum ersten September entscheiden, ob der Deal genehmigt wird oder in einer anschließenden zweiten Phase eine ausführlichere Untersuchung stattfinden soll. ...

