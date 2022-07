Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

KYG012921469 Africa Opportunity Fund Ltd. 06.07.2022 KYG012922038 Africa Opportunity Fund Ltd. 07.07.2022 Tausch 100:81,6

